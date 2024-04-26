Öğrencisini uyaran öğretmene veliden yumruklu saldırı: Dehşet anları kamerada

26 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:14

Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, öğretmen Necla Ö. bir öğrencisini akran zorbalığı yaptığı için uyardı. Uyarı üzerine öğretmene tehditler savurunca çocuğun velisi okula çağırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öğrencinin babası Ali Ç.'yi öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: O SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir öğretmeni darp eden velinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “25 Nisan Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.