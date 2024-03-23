23 Mart 2024 16:41 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:03
Okey oynarken eşi tarafından darp edildi! Ortalık savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen eşi tarafından darp edildi. Ortalığı birbirine katan kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına ise küfürler savurup, bardak fırlattı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana gelen olayda, eşi olduğu öne sürülen adamın kafede kadınların da olduğu masada okey oynadığını gören kadın, grubun yanına gitti.
TOKAT ATTI, KÜFÜRLER SAVURDU
Adama tokat atan kadın, ardından masadakilere bağırmaya başladı. Kadın, masadaki bir kadına da küfürler savurduktan sonra bardak fırlattı.
Olay sonrası öfkeli kadın, darp ettiği adamla birlikte kafeden ayrılırken, yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı