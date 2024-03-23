Okey oynarken eşi tarafından darp edildi! Ortalık savaş alanına döndü

23 Mart 2024 16:41 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:03

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana gelen olayda, eşi olduğu öne sürülen adamın kafede kadınların da olduğu masada okey oynadığını gören kadın, grubun yanına gitti.

TOKAT ATTI, KÜFÜRLER SAVURDU

Adama tokat atan kadın, ardından masadakilere bağırmaya başladı. Kadın, masadaki bir kadına da küfürler savurduktan sonra bardak fırlattı.

Olay sonrası öfkeli kadın, darp ettiği adamla birlikte kafeden ayrılırken, yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.