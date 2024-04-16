Okul bahçesinde gören çocuklar dehşete düştü! Yakalanınca alkışladılar

16 Nisan 2024 13:26 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:27

Antalya'nın Alanya ilçesinde Toslak Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileri bahçedeki ağaçta yılan fark etti. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle yılan yakalama mücadelesi başladı.

Ketenlik İlköğretim Okulu’nun bahçesindeki yılanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışma sonucunda ağaçtaki yılanı yakaladı. Yılan daha sonra bir çuvalın içine koyularak kontrol altına alındı ve doğaya bırakıldı. İtfaiyenin yılanı yakalama çalışmasını izleyen öğrenciler ise ekipleri alkış yağmuruna tuttu.

İtfaiye ekiplerinin yılanı yakalama çalışmaları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.