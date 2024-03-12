Okul çıkışı dehşet! İki ortaokul çocuğu parkta buluşup birbirini bıçakladı

12 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:23

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Hızırtepe Mahallesi'nde ikisi de 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi ettikleri kavgada birbirlerini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinde anlaşmazlık olduğu öğrenilen F.B. (14) ve A.S. (14) okul çıkışında okula yakın bir parkta buluşarak kavgaya tutuştu. Kavga esnasında her iki öğrenci de bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.