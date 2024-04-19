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19 Nisan 2024 01:15 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 01:16

Okulda gıda zehirlenmesi: 32 öğrenci hastanelik oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan ortaokulu öğrencileri hastaneye kaldırıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Okulda gıda zehirlenmesi: 32 öğrenci hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

TAVUK PİLAVDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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