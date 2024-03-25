Ölüm aylığı alanlara ne kadar ödenecek? SGK duyurdu!

25 Mart 2024 21:49 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere promosyon ödemeleri hakkındaki açıklamasının ardından SGK'dan önemli bir duyuru geldi.

SGK'DAN ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine yapılacak promosyon ödemelerini açıkladı.

5 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK'nın açıklamasına göre, ölüm aylığı alan ve başvuruda bulunan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek. Bu ödeme, hak sahiplerinin başvuru yapmaları halinde gerçekleştirilecek. Bu duyuruyla birlikte ölüm aylığı alan vatandaşlar, promosyon ödemelerinden yararlanmak için SGK'ya başvurmaya teşvik ediliyorlar. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları gerekiyor.