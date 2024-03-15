Ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Ünlü doktor babası ifadeye çağrıldı

15 Mart 2024 07:34 - Güncelleme : 15 Mart 2024 07:55

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu İstanbul'daki ölümlü kaza ile ilgili gelişmeler birbirini kovalıyor. Belgrad ormanı yakınlarında annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C'nin ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.

SAVCININ DAVETİNE KARŞILIK YOK!

Soruşturma kapsamında kazayı yapan T.C.'nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur'un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci'nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini söyledi.

Ehliyetsiz kullandığı lüks araçla ölümlü kazaya karışan 16 yaşındaki T.C. annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de böyle görüntülenmişti.

1 KİŞİYE TUTUKLAMA, BİR KİŞİYE ADLİ KONTROL

Önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.