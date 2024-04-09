Ordu’da şehit yakınları yürekleri dağladı: Üzüntümüz ve gururumuz çok büyük

09 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:28

Ordu Şehitliği’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek’in şehitler için dua etmesi ile devam etti. Programda, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler, ardından şehit yakınları ile sohbet ettiler.

2012 yılında Afyon patlamasında şehit olan Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş’un annesi Türkan Akkuş, “Benim kaç senedir acım sinmedi, gün geçtikçe ateşim daha da korlaşıyor. Acım çok derin, buna söylenecek bir kelime bulamıyorum” dedi.

"GURUR VERİCİ"

Şehit babası Hilmi İnan, “Gurur verici bir durum. Oğlum 2010 yılında Mardin’de EYP patlaması sonucu şehit oldu” ifadelerine yer verdi.

Oğlu Zeki Yusuf ile birlikte şehit ağabeyini ziyarete gelen Zehra Ersoy, çok duygulu ve gururlu olduklarını belirterek, acılarının da bir o kadar taze olduğunu ifade etti. Ersoy, oğlunun hiç görmediği dayısı gibi asker olmak istediğini sözlerine ekledi.

Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı K. Albay Numan Öksüz, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ilgililer katıldı.