19 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:46
Orman İşletme Müdürlüğü aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü aracı yol kenarına savruldu, kazada 3 kişi yaralandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen mevkiinde bir kaza meydana geldi. Seydikemer istikametine giden Hüseyin D. idaresindeki Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünün 48 AES 545 plakalı hizmet aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kaza sonucu Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Ömer S. ve Celil G. ile birlikte araç sürücüsü Hüseyin D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Muğla ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırdı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı