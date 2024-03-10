Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim P., Okan O., Kemal Y. ve H.İ. isimli şahıslar, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim P., av tüfeğiyle diğer 3 kişiye ateş açtı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Okan O., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan İbrahim P. ise jandarma ekiplerince olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.