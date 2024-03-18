Otel odasında acı son! İnşaat işçisi hayatını kaybetti

18 Mart 2024 18:32 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:44

Adıyaman’da inşaat işçisi kaldığı otelde ölü bulundu. Olay, Gölbaşı merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Hüseyin Ş.'nin odasından silah sesi duyan otel çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, otel odasına girerek yerde kanlar içinde yatan Hüseyin Ş.'yi buldu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. İnşaat işçisi, kısa namlulu pompalı tüfekle henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ş.'nin intiharına neden olan sebep ise henüz bilinmiyor.