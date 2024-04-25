Otizmli genci darp etti! Bakanlık verilen cezaya itiraz etti

25 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkemenin otizmli genci darbeden bakıcıya verdiği cezayı az bularak, karara itiraz etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Mersin'de çalıştığı özel merkezdeki otizmli genci darbeden bakıcının yargılandığı davada verilen cezayı az bulduğu, karara itiraz ederek, bakıcının tutuklanması için bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Mersin'de yatılı özel bir merkezdeki bakıcının yüzde 94 otizm raporu olan bir genci darbettiği iddiası üzerine gencin ailesi şikayetçi oldu. Savcılık, ilk duruşmada "basit yaralama" suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini talep etti.

Ocak ayında meydana gelen olay sonrası tutuklu yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de yatılı özel bir merkezde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle12 ay hapis cezasına çarptırılan bakıcının 8 dakika boyunca uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, izleyenleri dehşete düşürürken, olayla ilgili davanın karar duruşması bugün yapıldı.

BAKANLIK YETERLİ BULMADI

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine Bakanlık davaya müdahil oldu. Bakıcının "basit yaralama" değil, "eziyet" suçundan yargılanmasını talep eden Bakanlık, şahsın tutuklanmasını da istedi. Karar duruşmasında ise mahkeme bakıcıya yaralamadan 8 ay verirken, kişinin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumundan dolayı cezayı 12 aya çıkardı. Cezada indirim uygulanmazken, "eziyet" suçundan cezalandırılmaya yönelik şartların oluşmadığı belirtilerek bu talep reddedildi. Bunun üzerine Bakanlığın cezayı yeterli bulmadığı, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuracağı öğrenildi.