Otizmli torununa sokak ortasında şiddet uyguladı! Komşular dedeyi haklı buldu!

17 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:06

Esenler'de otizmli küçük çocuğa dedesinin tekme atarak uyguladığı şiddet dikkat çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntülere rağmen bazı komşuları çocuğa iyi bakıldığını söyledi.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda annesi ve dedesiyle birlikte yaşayan otizmli bir çocuk dedesinden şiddet gördü. Çocuğun şiddet gördüğü anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde komşusunun merdiveninde oturan çocuğun dedesi tarafından tartaklandığı ve tokat atıldığı görülüyor. Ardından dede çocuğu kaldırıp evlerine doğru götürürken de tekme atıyor. Olay anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"ÇOCUK BİRAZ SIKINTILI"

İddialar hakkında konuşan esnaf Ali Demirci, “Gördüğümüz kadarıyla ailesi üzerine düşüyor. İyi bakıyorlar. Dedesi ilgileniyor. Servis ile okula gelip gidiyor. Bir sıkıntıları gözükmüyor. Çocuk biraz sıkıntılı, tutmayınca kendini dışarılara atıyor. Biraz zor bir çocuk. Şiddete uğradığını düşünmüyorum. Ailesi iyi bakıyor. Üstüne düşüyorlar. Burada dedesi ve annesiyle yaşıyor” dedi.