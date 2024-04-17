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17 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:06

Otizmli torununa sokak ortasında şiddet uyguladı! Komşular dedeyi haklı buldu!

Esenler'de bir dedenin otizmli torununa uyguladığı şiddet kamera kayıtlarına yansıdı. Bazı komşular ailenin çocuğa iyi baktığını iddia ederek çocuğun sorunlu olduğunu öne sürdü.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenler'de otizmli küçük çocuğa dedesinin tekme atarak uyguladığı şiddet dikkat çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntülere rağmen bazı komşuları çocuğa iyi bakıldığını söyledi.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda annesi ve dedesiyle birlikte yaşayan otizmli bir çocuk dedesinden şiddet gördü. Çocuğun şiddet gördüğü anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde komşusunun merdiveninde oturan çocuğun dedesi tarafından tartaklandığı ve tokat atıldığı görülüyor. Ardından dede çocuğu kaldırıp evlerine doğru götürürken de tekme atıyor. Olay anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Otizmli torununa sokak ortasında şiddet uyguladı! Komşular dedeyi haklı buldu! - 1. Resim

"ÇOCUK BİRAZ SIKINTILI"

İddialar hakkında konuşan esnaf Ali Demirci, “Gördüğümüz kadarıyla ailesi üzerine düşüyor. İyi bakıyorlar. Dedesi ilgileniyor. Servis ile okula gelip gidiyor. Bir sıkıntıları gözükmüyor. Çocuk biraz sıkıntılı, tutmayınca kendini dışarılara atıyor. Biraz zor bir çocuk. Şiddete uğradığını düşünmüyorum. Ailesi iyi bakıyor. Üstüne düşüyorlar. Burada dedesi ve annesiyle yaşıyor” dedi.

Otizmli torununa sokak ortasında şiddet uyguladı! Komşular dedeyi haklı buldu! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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