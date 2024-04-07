07 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 00:34
Otobüs yolcularına kemer denetimi, şoförlere kontrol
Bayram tatili sebebiyle seyahat edenler uzun yol otobüslerini doldurdu. Otobüsleri denetime çıkan ekipler şoförlerin belgelerini kontrol etti, yolcuları kemer takmaları konusunda da uyardı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı için 9 günlük tatil başladı. Trafik ekipleri İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yola çıkacak olan araçları denetledi.
Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı