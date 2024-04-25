Otomobil ile cip kafa kafaya girdi! Baba öldü, kızı ağır yaralı

25 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:58

Otizmli genci darp etti! Bakanlık verilen cezaya itiraz etti

Otizmli genci darp etti! Bakanlık verilen cezaya itiraz etti

Kırıkkale Yaylacık Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı ölümlü kazanın kayıtları görenlerin yüreğini yaktı. Cipin içindeki baba vefat ederken kızı ağır yaralandı. Diğer aracın şoförü de ağır yaralı.

Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile Cihan Kaplan yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cipin kafa kafaya çarpıştığı anın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, metrelerce savrulan cipin sürücüsü ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

40 YAŞINDAKİ BABA KURTARILAMADI, KIZI YARALI

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden cipin karşı yönden otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile cip metrelerce savruluyor.