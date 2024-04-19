Otomobil ile hafif ticari araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

19 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi.

ANİ ÇIKIŞ KAZAYI GETİRDİ

Mehmet Y. (63) idaresindeki 16 DA 550 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan sürücü Ali G.(40) yönetimindeki 16 AID 089 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da etrafa savruldu.

BİRİ ÇOCUK 5 YARALI

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Emine Y. (58) ile diğer araçta bulunan yolcular Merve G. (36) ve bir yaşındaki çocuğu İpek G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.