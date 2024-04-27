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27 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 19:41

Otomobil ile tır çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil ile tır çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücünün eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza K. ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile tır çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Tedavi altına alınan Ali Rıza K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun cenazesi, yine aynı hastanenin morguna gönderildi.

Otomobil ile tır çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - 3. Resim

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza K.'nin Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, ayrıca cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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