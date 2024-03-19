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19 Mart 2024 16:37 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:28

Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı! Kaza anı saniye saniye kamerada

Gaziantep'te otomobil ile yakıt tankeri feci şekilde çarpıştı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te Osmaniye-Nurdağı karayolunda otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı. Korkunç kazanın görüntüleri kameralara anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza dün sabah Kurudere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Türkan Y. yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı, sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı! Kaza anı saniye saniye kamerada - 1. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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