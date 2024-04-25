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25 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:28

Otomobilin içinde esrarengiz ölüm! "Mezarıma artık su dökersiniz" yazdı

Sakarya'da 44 yaşındaki adamın esrarengiz ölümü herkesi kaygılandırdı. Aracın içerisinde ölü bulunan kişinin “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” notu bulundu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki M.S, 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı vasiyet vari notlar buldu. Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Otomobilin içinde esrarengiz ölüm! "Mezarıma artık su dökersiniz" yazdı - 1. Resim

Yapılan incelmenin arından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.

Otomobilin içinde esrarengiz ölüm! "Mezarıma artık su dökersiniz" yazdı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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