Oyuncak tüfekle gasp anı kamerada

16 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:31

Konak ilçesinde meydana gelen olayda, otomobille bölgeye gelen bir grup, araçlarından inerek başka bir otomobil içerisinde bulunan vatandaşın yanına gitti. Bir kişinin elinde Kalaşnikof tüfek taşıdığı grup, araç içerisindeki 23 yaşındaki D.A.'ya saldırarak darbetmeye başladı. Daha sonra ise D.A.'dan 3 bin 800 lirayı zorla alan 4 kişilik grup araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde otomobille bölgeye gelen 4 kişilik grubun araç içerisinde bulunan vatandaşa doğru geldiği, bir kişinin elinde ise tüfek olduğu, daha sonra araç içerisindeki vatandaşı darp ve gasbettiği ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Meydana gelen olay ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek 4 magandanın kimliklerini tespit etti. İsimleri B.D. (19), S.Y. (21), U.Y. (20) ve H.B. (22) olan şüphelilerin, polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takiple Çeşme ilçesinde oldukları belirlendi. 4 şüpheli de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç aleti tüfekle ya