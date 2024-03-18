18 Mart 2024 23:56 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:57
Pala ve satırlarla adeta meydan savaşı çıktı! Gençler birbirine girdi
Manisa'da gençler arasında başlayan sözlü tartışma büyüyünce birbirlerine saldıran gruplar satır ve palalarla kovaladılar.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manisa’da Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde 10 Mart tarihinde meydana gelen olayda husumetli gruplar karşılaşınca sözlü tartışma büyüyerek tehlikeli bir hal aldı.
Çok sayıda gencin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı