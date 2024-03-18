Pala ve satırlarla adeta meydan savaşı çıktı! Gençler birbirine girdi

18 Mart 2024 23:56 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:57

Manisa’da Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde 10 Mart tarihinde meydana gelen olayda husumetli gruplar karşılaşınca sözlü tartışma büyüyerek tehlikeli bir hal aldı.

Çok sayıda gencin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.