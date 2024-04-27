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27 Nisan 2024 02:43 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 02:48

Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde pastanenin bahçesinde masada otururken tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir pastanede meydana gelen olayda, masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç.’ye (29) yaklaşan bir kişi, şahıslara ateş ettikten sonra araca binerek kaçtı.Silahla yaralama olayı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralanan Yavuz Çaphan ve Hacı Salih Ç. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yavuz Çaphan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 2. Resim

Olayın ardından katil zanlısını yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın H.P. (44) olduğunu tespit etti. Zanlı H.P.’nin annesine ait olan Eti Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesindeki evde olduğunu belirleyen polis şüpheliyi adreste yakaladı. Şüpheli H.P. olayda kullandığı tabancayı polise teslim etti.

Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 3. Resim

Zanlı H.P.’nin, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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