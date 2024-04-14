Pegasus Havayolları son dakika olarak duyurdu: İran uçuşlarını iptal edildi

14 Nisan 2024 01:22 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 02:31

İran’ın işgalci İsrail’e yönelik başlattığı İHA saldırılarının ardından bölgedeki sivil uçuşlar durduruldu. Türkiye'deki havayolu şirketleri de peş peşe açıklama yaptı.

Pegasus Havayolları'ndan yapılan duyuruda; İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiği aktarıldı. Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuşları da iptal edildi..

HAVALANAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ

Saldırı başlamadan önce havalanan uçaklar da geri çağrıldı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda ise THY, AJet ve Pegasus, bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü duyuruldu.

Yapılan paylaşımda; "Türk Hava Yolları'nın havada olan tüm İran ve Irak uçuşlarının İstanbul'a geri dönmesi ve yakıt kritiğine giren uçakların ise doğudaki meydanlara divert etmesi kararlaştırıldı" bilgisi verildi.