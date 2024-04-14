Pegasus Havayolları son dakika olarak duyurdu: İran uçuşlarını iptal edildi
İran'ın İsrail'e İHA saldırısının ardından bölgede sivil uçuşların hepsi durduruldu. Pegasus Havayolları, İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakların geri çağrıldığını duyurdu. THY ve AJet'ten de açıklama geldi.
İran’ın işgalci İsrail’e yönelik başlattığı İHA saldırılarının ardından bölgedeki sivil uçuşlar durduruldu. Türkiye'deki havayolu şirketleri de peş peşe açıklama yaptı.
Pegasus Havayolları'ndan yapılan duyuruda; İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiği aktarıldı. Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) uçuşları da iptal edildi..
HAVALANAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ
Saldırı başlamadan önce havalanan uçaklar da geri çağrıldı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda ise THY, AJet ve Pegasus, bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü duyuruldu.
Yapılan paylaşımda; "Türk Hava Yolları'nın havada olan tüm İran ve Irak uçuşlarının İstanbul'a geri dönmesi ve yakıt kritiğine giren uçakların ise doğudaki meydanlara divert etmesi kararlaştırıldı" bilgisi verildi.