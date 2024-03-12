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12 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:30

Pençe-Kilit'te kritik toplantı: Türkiye-Irak sınır güvenliği görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile kritik bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda, Irak-Türkiye sınır güvenliği görüşüldü.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Pençe-Kilit&#039;te kritik toplantı: Türkiye-Irak sınır güvenliği görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından; Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

MASADA SINIR GÜVENLİĞİ VARDI

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

ANKARA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmişti.   Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı. 

Pençe-Kilit'te kritik toplantı: Türkiye-Irak sınır güvenliği görüşüldü - 1. Resim

Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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