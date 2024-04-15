Pilot son anda fark etti! THY uçağından yolcular indirildi

15 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:23

Erzincan Havalimanı'nda dün saat 11.20’de İstanbul’a doğru hareket edecek Türk Hava Yolları uçağında teknik bir arızada oluştu. Arıza tespit eden pilot, hemen durumu ekip arkadaşlarına bildirdi.

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

THY'nin 2653 sayılı sefer yolcu uçağında seyahat edecek yolcular, teknik arızadan dolayı bir süre sonra uçaktan indirildi. Teknik ekipler, uçaktaki arızanın giderilmesi için yoğun bir çaba gösterdi.

Teknik arızanın giderilmesinin ardından Erzincan- İstanbul seferi düzenlendi.