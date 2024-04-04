PKK'da çözülme: Bir terörist sınır karakoluna teslim oldu

04 Nisan 2024 17:17 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:18

MSB'den ABD ile görüşmeye ilişkin açıklama: Savunma sanayisi için kritik temas

MSB'den ABD ile görüşmeye ilişkin açıklama: Savunma sanayisi için kritik temas

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK mensupları köşeye sıkıştı. Örgütten kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TESLİM OLMAK'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki PKK kampından kaçan bir teröristin sınır karakoluna teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

SON 1 HAFTADA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık değerlendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son bilgiler paylaşıldı. MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftada 27, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521’e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."