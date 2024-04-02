PKK'dan Irak'ta Türkmen aşiret liderine suikast! Cenazede intikam mesajı

02 Nisan 2024 08:21 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:16

Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde amansız bir mücadele yürüttüğü terör örgütü PKK, kalleş saldırılarını sürdürüyor. Eli kanlı örgüt bu kez de Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkmen aşiret lideri Hüseyin Bayatlı'yı hedef aldı. Bayatlı, önceki gün öğleden sonra, Süleymaniye'ye bağlı Kifri' bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı ile şehit edildi.

SİYAH TÜRKMENELİ BAYRAĞINA SARILDI

Hüseyin Bayatlı'nın aşiret üyeleri tarafından yine Kifri'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Türkiye'ye yürekten bağlılığı, Atetürk'e olan hayranlığı ve mücadeleci yapısı ile tanınan BaBayatlı’nın cenazesinin Gökbayrak'ın yanı sıra Türkmenler için "intikam" anlamına gelen siyah Türkmeneli bayrağına sarılarak toprağa verilmesi dikkati çekti.

SEÇİM ÖNCESİ PROVOKASYON

Öte yandan, Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) yapılan açıklamada Türkmen aşiret lideri Bayatlı'nın, öldürülmesini şiddetle kınadı. Irak Başbakanı ile IKBY yetkililerinden saldırının soruşturulması, ayrıca faillerin adalete teslim edilmesi talebinde bulundu.

ITC Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla, Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." denildi