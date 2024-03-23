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23 Mart 2024 10:51 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:17

PKK'ya ağır darbe! Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: TGRT Haber
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