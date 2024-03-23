PKK'ya ağır darbe! Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

23 Mart 2024 10:51 - Güncelleme : 23 Mart 2024 11:17

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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