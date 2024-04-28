28 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:15
Polisten kaçtı, arabanın içinden 7 koyun çıktı
Karaman’da yaşanan ilginç olayda; polisten kaçan bir otomobilin içinde ayakları bağlı halde çalıntı 7 koyun çıktı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karaman'da dün akşam saatlerinde yaşanan ilginç olayda; kent merkezinde devriye görevi yapan trafik ekibi, M.G. isimli vatandaşın kontrolünde olan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
ARACIN İÇİNDEN ÇALINTI 7 KOYUN ÇIKTI
Polisin ihtarına uymayan M.G. kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından M.G., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde ve bagajında yapılan aramada ayaklarından bağlanmış 7 adet çalıntı koyun bulundu.
SÜRÜCÜ JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ
Polis, dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne 10 bin 500 lira para cezası yazarken, çekme belgeli olan araçsa otoparka çekildi. Sürücü M.G. ise hakkında hırsızlıktan adli işlem başlatılmak üzere koyunlarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı