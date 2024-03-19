Ramazan Bayramı 9 gün tatil oldu

19 Mart 2024 20:57 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuşarak Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurdu. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Kamu çalışanlarına uzun bir tatil müjdesi verildi. Detaylar haberimizde!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafının plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri gidermeyi planladıklarını belirtirken, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını da duyurdu. Kamu çalışanlarına uzun bir bayram tatili imkanı sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM TATİLİ DUYURUSU

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken başlıklardan biri de trafik ve şoför esnafının yaşadığı zorluklara değindiği bölümdü. Şoför esnafının toplum için önemine vurgu yaparak, onların haksız ithamlara maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca, trafik sıkışıklığı gibi sorunlarda şoförlerin mağdur olduğunu ve çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, kamu çalışanlarına yönelik Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması kararını da açıkladı. Buna göre, 10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde 1,5 günlük idari izin verilecek. Böylece, kamu çalışanlarına 9 günlük bir bayram tatili imkanı sağlanacak.