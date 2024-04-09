Ramazan Bayramında Otobüs, marmaray, metrobüs, metro, tramvayın bedava mı? Hangi illerde ulaşım bayramda bedava olacak?

09 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:26

Her yıl bayramlarda sürdürülen gelenek bu yılda devam ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan toplu taşımalar bayram izni süresince bedava olacak. Peki bu hangi ulaşım araçları için geçerli? Hangi illerde ulaşım bedava olacak? İşte yanıtları...

RAMAZAN BAYRAMINDA OTOBÜS, MARMARAY, METROBÜS, METRO, TRAMVAYIN BEDAVA MI?

Bayram izni 9 gün olunca çoğu vatandaş büyük şehirlerden köylere ya da tatil yerlerine gitti. Bu yüzden boş kalan şehirleri genellikle bayramda çalışanlar ve şehir dışına çıkmayanlar değerlendirir. Onlar içinde muhteşem bir haber geldi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar duyuruldu. Ulaşım bedava oldu.

HANGİ İLLERDE ULAŞIM BAYRAMDA BEDAVA OLACAK?

Yayınlanan bildirimde 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar devam edecek olan Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyelerin kurduğu toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Sadece İstanbul değil aynı şekilde Ankara ve İzmir'de de ulaşım bedava oldu. 10-11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olacak bu uygulamadan sadece Türk vatandaşları yararlanacak. Araca binerken kart okutmak zorunludur. Diğer illerde de belediyelere bağlı ücretsiz ulaşımlar var.