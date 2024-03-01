Resmi Gazete'de yayımlandı! Gençlere etkinlikler ücretsiz ya da indirimli olacak

01 Mart 2024 07:13 - Güncelleme : 01 Mart 2024 07:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2023'te müjdeyi vermiş, 18 yaşına giren gençlere, kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanabilmeleri için 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceklerini açıklamıştı.

PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Genç Kart uygulaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında hayata geçirildi ve Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜCRETSİZ YA DA İNDİRİMLİ OLACAK

Uygulama kapsamında gençler, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanacak.

Yine Genç Kart sahipleri, Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanları ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinliklerinden de ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.