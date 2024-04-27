Resmi Gazete'de yayınlandı! Mevsimlik işçilere yolculukta saat sınırı

27 Nisan 2024 09:00 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:32

Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanarak yeni kararlar ilan edildi.

Yaz döneminin başlamasıyla mevsimlik işçilerin tarım alanlarına dağılması bekleniyor. Trafik kazalarının çok görüldüğü mevsimlik işçi taşıma araçları için saat kısıtlamasına gidildi. Mevsimlik işçileri taşıyan araçların gece yolculuk yapmaları yasaklandı. Araçlar 24.00 ve 06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapamayacak.

Bunun dışında mevsimlik işçilerin barınma, sağlık ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlar sağlanacak. Valilikler, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli ortak kullanım alanları oluşturacak. İşçilerin aşılama, hastalık taraması gibi izlemleri yapılacak.

Mevsimlik işçileri taşıyan karayolu araçlarının, 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapamayacak.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından işçilerin yolculuk dönemlerinde trafik denetimleri artırılacak.