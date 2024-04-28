Şafak vakti 1 milyon TL'lik hırsızlık! O anlar kamerada

28 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:14

İstanbul'da şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Sabah 05.00 sıralarında park halindeki bir kamyonete yanaşan 3 kişi, kamyonetin kasasını açarak içerisinde bulunan 950 bin TL’lik tekstil ve ayakkabı malzemelerini çaldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kasayı açtıktan sonra içerideki kolileri elden ele taşıyarak kendi araçlarına yüklediği görüldü.

Yapılan ihbar üzerine polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.