Sağlıkçılara saldıran uzman çavuş görevden alındı 

15 Nisan 2024 19:18 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:18

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan ve kalbi duran bir kişiye müdahale eden Paramedik Enes Abdullah A., hem ambulansta hem de dışarıda, bir jandarma uzman çavuş tarafından yumrukla saldırıya uğrayıp ölümle tehdit edildi.

Kazazedeyi hastaneye taşıyan sağlık ekibinden özür dilemek amacıyla hastaneye gelen uzman çavuş, burada da ambulans şoförü Cemil U.'yu ısırdı ve darp etti.

GÖREVDEN ALINDI

Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen uzman çavuş hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldı ve görevinden alındı.

VALİLİK DUYURDU

Tekirdağ Valiliği’nden yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır” denildi.