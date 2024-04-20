20 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:39
Sakarya'da fabrikada yangın paniği! Ekipler seferber oldu
Sakarya'da faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde akşam saatlerine doğru yangın paniği yaşandı. Bedilkazancı Mahallesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, fabrika içerisinde bulunan kesim makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin de destek verdiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Ekipler maddi hasarın oluştuğu yangına ilişki inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı