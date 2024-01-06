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    • 06 Ocak 2024 09:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:13

    Sakarya'da korkunç olay! Görenler hemen polise haber verdi

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Sürüklenen cesedi gören vatandaşlar durum hemen ekiplere bildirdi.

    Sakarya, Ceset

    Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde Çark Deresi'nde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
    Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntı nedeniyle sürüklenen cesedi ilk görüldüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride sudan çıkardı.

    Turan G'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Haberler>Gündem>Sakarya'da korkunç olay! Görenler hemen polise haber verdi
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    sakaryaceset
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