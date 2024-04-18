Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı

18 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 23:21

Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.’den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi.

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini ve annesini yaktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda ellerinden yaralanan Ö.Y. ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.