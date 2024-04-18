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18 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 23:21

Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden istediği cevabı alamadığı iddia edilen bir kişi, benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe verdi. Olayda anne ağır yaralanırken, şahıs hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.’den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi.

Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı - 1. Resim

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini ve annesini yaktı.

Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı - 2. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı - 3. Resim

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı - 4. Resim

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda ellerinden yaralanan Ö.Y. ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Sakarya’da korkunç olay: Para vermeyen annesini ve kendisini yaktı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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