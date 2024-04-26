Saldırılardan bıktı! Ayıya yazdığı not şaşkına çevirdi!

26 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:11

Bakan Tekin duyurmuştu! Yeni müfredatta neler var, içeriği belli oldu belli oldu

Bakan Tekin duyurmuştu! Yeni müfredatta neler var, içeriği belli oldu belli oldu

Ayı saldırılarından bıkan Fikri Özkan çareyi ilginç bir yöntemde buldu.

2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı´nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi´ne gelen ayılar geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya girdi.

Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek aradı.

AYIYA NOT BIRAKTI

Son zamanlardaki ayı saldırılarından bıktığını ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan "Bir yıl içerisindeki üçüncü ayı saldırısı. Artık bunaldık. Aynı kapıyı kırıp kırıp duruyor aynı ayımız. Ben de ayıya bir not bıraktım. 'Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez' diye not bıraktım. Ayı ise anlar" dedi.