15 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:57
Samsun-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü
Samsun'da yolcu otobüsü ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da dün akşam saat 20.30 sıralarında, Samsun-Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çağdaş G.'nin idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu'nun yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı