17 Nisan 2024 05:13 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 05:14
Samsun'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Samsun'da feci bir kaza meydana geldi. Dursun Kuru idaresindeki otomobil, Arıca Mahallesi'nde, Nihat Emeç'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sait Tatar, Dursun Kıllı, Necati Aktaş, Ahmet Aklar, Sadık Kılıç ve Hasan Karabulut yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı