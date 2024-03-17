17 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:25
Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da İlkadım Bulvarı Sebze Hali önünde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı Sebze Hali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Can idaresindeki 55 ANN 916 plakalı otomobil, Hasan Çelik yönetimindeki 38 E 4832 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet orta refüje çekıp devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı