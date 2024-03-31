Sandıktan üzen haber! CHP'li meclis üyesi adayı hayatını kaybetti

31 Mart 2024 12:49 - Güncelleme : 31 Mart 2024 12:51

Türkiye yerel seçimler için bugün sandık başında. Seçim günü üzen bir gelişme yaşandı. CHP'li meclis üyesi adayı hayatını kaybetti.

Bugün yapılan yerel seçimlerde Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Hüseyin Çakır, çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul'un tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" diye konuştu.