Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

16 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada; Haçım Karaca idaresindeki otomobil ile Abdullah Aslantaş kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen feci kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri; ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız'ı en yakın hastaneye sevke etti.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.