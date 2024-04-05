05 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:53
Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile yok oldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da meydana gelen kazada Batuhan Akar idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon çarpıştı.
Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı