Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa'da feci kaza: Bir aile yok oldu

05 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:53

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada Batuhan Akar idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.