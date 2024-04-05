Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

05 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:29

Şanlıurfa otogarında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı.

BİR GRUP İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında kavga çıktı.

10 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Halil Deveci isimli şahıs hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.