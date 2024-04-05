Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı
05 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:29

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarı adeta savaş alanına döndü. Bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa otogarında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i polis 10 kişi yaralandı.

BİR GRUP İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında kavga çıktı.

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı - 1. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Halil Deveci isimli şahıs hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyorFenerbahçe voleybolda finale yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...