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09 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 09 Mart 2024 22:26

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 tutuklama

Şanlıurfa'da DEM Parti üyeleri de dahil 17 kişi terör operasyonu kapsamında tutuklandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne bağlı YPS yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 17 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında DEM Parti'nin yöneticileri ve meclis üyesi adayları da vardı. Tutuklama kararı verilen kişiler arasında DEM Parti Suruç İlçe Başkanı Nazlı Binici ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da bulunuyor.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 tutuklama - 1. Resim

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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