Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 tutuklama

09 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 09 Mart 2024 22:26

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne bağlı YPS yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 17 kişi, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında DEM Parti'nin yöneticileri ve meclis üyesi adayları da vardı. Tutuklama kararı verilen kişiler arasında DEM Parti Suruç İlçe Başkanı Nazlı Binici ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da bulunuyor.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.