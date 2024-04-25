Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

25 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:48

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE SIRALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALI DOKTORDAN ACI HABER

Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ancak 26 yaşındaki Acil Servis Doktoru Mustafa Güder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.