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25 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:48

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2'si ağır 7 yaralı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2'si ağır 7 yaralı - 2. Resim

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE SIRALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2'si ağır 7 yaralı - 3. Resim

YARALI DOKTORDAN ACI HABER

Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ancak 26 yaşındaki Acil Servis Doktoru Mustafa Güder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2'si ağır 7 yaralı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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