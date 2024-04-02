Şarampole uçan otomobil takla atıp yan durdu! Ölü ve yaralılar var

02 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:55

Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil takla attıktan sonra yan durdu. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Kerem K. idaresindeki 63 AAH 997 plakalı otomobil ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan G.K., C.S. ve Fatma Keklik yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.