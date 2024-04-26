Şarkıcı Yalın'ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti!

26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:14

Çok az kişi biliyor! Kilosu 5 bin TL: Bölgenin tek geçim kaynağı

Çok az kişi biliyor! Kilosu 5 bin TL: Bölgenin tek geçim kaynağı

Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın’ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.

YALIN'IN KUZENİ ÇIKTI

Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kalındı. Yalın’ın aile yakınları göz yaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.