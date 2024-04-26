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26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:14

Şarkıcı Yalın'ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti!

Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın, Kartal'da bir rezidansta korkunç cinayete kurban gitti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Yalın&#039;ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti!

Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın’ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.Şarkıcı Yalın'ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti! - 1. Resim

YALIN'IN KUZENİ ÇIKTI

Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kalındı. Yalın’ın aile yakınları göz yaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.Şarkıcı Yalın'ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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