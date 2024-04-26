26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:14
Şarkıcı Yalın'ın kuzeni korkunç cinayete kurban gitti!
Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın, Kartal'da bir rezidansta korkunç cinayete kurban gitti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın’ı tabancayla vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.
YALIN'IN KUZENİ ÇIKTI
Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kalındı. Yalın’ın aile yakınları göz yaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı